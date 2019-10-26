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Fenerbahçe'de divan hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe’de gerçekleştirilecek olan yüksek divan kurulu toplantısında son hazırlıklar tamamlandı.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan yüksek divan kurulu toplantısında son hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıda Erdoğan için özel bir video hazırlandı.


Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe üyeliğinin 25. yılı olması dolayısıyla katılacağı toplantıda Erdoğan için futbolculuk döneminin yer aldığı fotoğraflardan özel bir video hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'de toplantı salonuna giriş yapacak.

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