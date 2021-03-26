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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertliler ile ilk idmanına çıktı.


Süper Lig'in 32. hafta maçında 5 Nisan Pazartesi günü Denizlispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 17.00'de başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan oyuncularımız, antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktaladı.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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