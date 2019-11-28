Fenerbahçe'de en çok süre alan isimler Altay ve Ozan oldu

Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig'de geride kalan 12 haftada en çok süreyi alan isimler 1183 dakika ile Altay Bayındır ve Ozan Tufan oldu.

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Fenerbahçe'de en çok süre alan isimler 1183 dakika ile kaleci Altay Bayındır ve Ozan Tufan oldu. Süper Lig'de 12 müsabakanın 3'ünde gol yemeyen genç kaleci toplamda kalesinde 12 gol gördü. Sarı-lacivertli takımda Altay ile beraber Ozan Tufan da aynı süre sahada yer alırken 12 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. 1121 dakika ile en çok süre alan bir diğer isim ise Danimarkalı stoper Mathias Zanka Jorgensen oldu. Zanka Fenerbahçe formasıyla 12 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de Süper Lig'de geride kalan 12 haftada en fazla süre alan isimler şöyle:

1-Altay Bayındır ve Ozan Tufan: 1183 dk.

2-Zanka: 1121 dk.

3-Vedat Muriqi: 1079 dk.

4-Luiz Gustavo: 891 dk.

5- Tolga Ciğerci: 871 dk.

6- Nabil Dirar: 833 dk.

7- Emre Belözoğlu: 787 dk.

8- Gary Rodrigues: 704 dk.

9- Jailson: 686 dk.

10- Max Kruse: 672 dk.