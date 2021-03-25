Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi

Sarı-lacivertli takımın başında sezon sonun kadar sportif direktör Emre Belözoğlu görev yapacak.

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımın başında sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nun yer alacağı belirtildi. Fenerbahçe resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."