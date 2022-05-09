İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına öğle saatinde yaptığı antrenmanla başladı.


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.


Dün Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.


Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.


Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.