İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe'de Filip Novak takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


İdman saat 10.00'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Filip Novak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un ise tedavilerine devam edildi.


2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için ülkelerinin milli takımlarında bulunan Attila Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand ve Miha Zajc takıma katılarak çalışmalara başladı.

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