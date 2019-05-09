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Fenerbahçe'de Frey sezonu kapattı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Kasığında yırtık tespit edilen Frey'in sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Şener Özbayraklı ve Ferdi Kadıoğlu salonda çalıştı.


İdmana kasığında yırtık bulunan Michael Frey katılmazken, İsviçreli futbolcunun sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

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