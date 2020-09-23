Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile derbi mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını 24 Eylül Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.