Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimde dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan Fenerbahçeli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.