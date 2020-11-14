Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Antrenmanda kaptan Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken, Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle yer almadı. Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın ssaat 16.00'da Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.