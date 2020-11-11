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Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, Uruguaylı futbolcu Lemos gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Ayrıca sarı-lacivertlilerde Samatta, Sosa ve Tolga Ciğerci salonda çalıştı.


Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Mauricio Lemos ise gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana katılmadı.


Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'de ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.


Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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