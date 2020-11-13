Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku

Fenerbahçe, deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiği, tedavisine de başlandığını belirtildi.
Fenerbahçe, deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiği, tedavisine de başlandığını belirtildi.
Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" denildi.
35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile 7 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 1 havalandırdı.