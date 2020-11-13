Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku

Fenerbahçe, deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiği, tedavisine de başlandığını belirtildi.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" denildi.

35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile 7 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 1 havalandırdı.