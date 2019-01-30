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Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ülker Stadyumu'nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda egzersiz çalışmaları yapıldı. İkinci bölümde sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan teknik çalışmalarla antrenmanı sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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