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Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında A.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında A. Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00'da gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 4'erli takımlar halinde yapılan çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, 21 Eylül Pazartesi Kadıköy'de oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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