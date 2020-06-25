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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından; kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı.


Sarı-lacivertliler, 27 Haziran Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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