Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından; kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 27 Haziran Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.