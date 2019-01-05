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Fenerbahçe'de kamp çalışmaları sürüyor

Sezonun ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan akşam antrenmanı koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada 3 grup halinde dönüşümlü yapılan hücum ve defans organizasyonları ile idman tamamlandı. Antrenmanda U21 Takımı da yer aldı.

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