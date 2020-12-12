İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'de kanatlar çöktü!

Yeni Malatyaspor’a sahasında 3-0 mağlup olarak Süper Lig tarihinde iç sahada ilk kez üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe’de kanatlar tam anlamıyla çöktü.

Yeni Malatyaspor'a sahasında 3-0 mağlup olarak Süper Lig tarihinde iç sahada ilk kez üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe'de kanatlar tam anlamıyla çöktü. Yeni Malatyaspor karşısında yapılan 39 ortada 9 isabet sağlayan sarı-lacivertliler, skor üretemedi.


Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Süper Lig tarihinde de ilk kez iç sahada üst üste 3 yenilgi aldı. Karşılaşma boyunca kanat organizasyonlarıyla rakibi karşısında gol arayan sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor ceza sahasına yaptığı 39 ortada yalnızca 9 isabet sağlarken bu ortaları da net pozisyona çeviremedi. Malatya temsilcisi ise maç boyunca, Fenerbahçe karşısında 8 kez orta denemesi yaparken, bu denemelerde 3 isabet sağladı ve 2 gol buldu. Rakibi karşısında 20 kez şut denemesinde bulunan ve bu şutlarda 6 kez isabet sağlayan sarı-lacivertliler, fileleri havalandıramazken, 10 şut denemesinde 6 isabet sağlayan Yeni Malatyaspor ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.