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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 16.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktö Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde 12.30'da ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Jose Sosa sahada bireysel çalışmalarına devam ederken; Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti de çalışmalarını bireysel programlar dahilinde salonda sürdürdü.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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