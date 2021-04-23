Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 101. Yılı dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve oyuncular, Türk Bayrağı ile poz verdi.

Öte yandan Kaleci Antrenörü Michael Kraft'ın doğum günü de kutlandı. Tebrikleri kabul eden Kraft, bu jestten dolayı herkese teşekkür etti.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Mesut Özil antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken ikinci bölümde ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.