Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.