İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda 8 Şubat Salı günü evinde Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı tamamlandı. Altay Bayındır ve Mesut Özil günü takımdan ayrı bireysel çalışmalarla tamamlarken; İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Filip Novak ise tedavi ile noktaladı.

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