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Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yan top ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Dün oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.


Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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