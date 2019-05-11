Fenerbahçe'de kupalar sergilendi

Fenerbahçe Erkek Voleybol ve Masa Tenisi şubesi, aldıkları kupaları Ülker Stadı'nda görücüye çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanacak olan mücadele öncesinde sarı-lacivertli sporcular kupalarını görücüye çıkardı. Fenerbahçe Erkek Voleybol ve Masa Tenisi şubesi sporcuları kupayla sahaya çıkarken taraftarlar tarafından alkışlandı. Sporcular tüm stadı kupalarıyla turlayarak tribünleri selamladı.