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Fenerbahçe'de kupalar sergilendi

Fenerbahçe Erkek Voleybol ve Masa Tenisi şubesi, aldıkları kupaları Ülker Stadı’nda görücüye çıkardı.

Fenerbahçe Erkek Voleybol ve Masa Tenisi şubesi, aldıkları kupaları Ülker Stadı'nda görücüye çıkardı.


Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanacak olan mücadele öncesinde sarı-lacivertli sporcular kupalarını görücüye çıkardı. Fenerbahçe Erkek Voleybol ve Masa Tenisi şubesi sporcuları kupayla sahaya çıkarken taraftarlar tarafından alkışlandı. Sporcular tüm stadı kupalarıyla turlayarak tribünleri selamladı.

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