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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici TFF listesinde yer almadı

Fenerbahçe, Mehmet Ekici’yi Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulan Süper Lig oyuncu kadrosuna dahil etmedi.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi Türkiye Futbol Federasyonu'na sunulan Süper Lig oyuncu kadrosuna dahil etmedi. Galatasaray'da ise Martin Linnes listede yer almadı.


Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncusu Mehmet Ekici, Süper Lig'in ilk yarısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynayacak oyuncuların listesini TFF'ye sundu. Verilen kadroda Mehmet Ekici'nin ismi yer almadı. Fenerbahçe'de gözden çıkarıldığı ve ara transfer döneminde takımdan gönderileceği iddia edilen Ekici, bu sezonun ilk yarısında Türkiye liginde oynanacak olan resmi müsabakalarda forma giyemeyecek.



Galatasaray'da Linnes listede yok


Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Linnes de TFF'ye verilen oyuncu kadrosunda yer almayan bir diğer isim oldu. Yabancı sınırına takılan 27 yaşındaki futbolcu, bu dönem Süper Lig'de forma giyemeyecek. Linnes'in transfer dönemi kapanmamış olan Katar veya Suudi Arabistan liglerinden bir takıma kiralanmak için çalışıldığı ise iddialar arasında.

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