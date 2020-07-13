Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç, menisküs ameliyatı oldu.

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli futbolcularından Mevlüt Erdinç, bugün bıçak altına yattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki santrfor, menisküs operasyonu geçirdi. Konu hakkında sarı-lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı:

"Futbolcumunuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu, sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemizde başarışı bir ameliyat geçirmiştir."