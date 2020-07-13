İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç, menisküs ameliyatı oldu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç, menisküs ameliyatı oldu.


Sarı-lacivertli takımın tecrübeli futbolcularından Mevlüt Erdinç, bugün bıçak altına yattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki santrfor, menisküs operasyonu geçirdi. Konu hakkında sarı-lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı:


"Futbolcumunuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu, sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemizde başarışı bir ameliyat geçirmiştir."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.