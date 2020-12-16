İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'de Novak yeniden 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, Süper Lig’de oynanan Beşiktaş derbisinden sonra ilk kez Karacabey Belediyespor maçında ilk 11’de yer aldı.

Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinden sonra ilk kez Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'de yer aldı.


Fenerbahçe'de Filip Novak, Karacabey Belediyespor maçına ilk 11'de başladı. Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve yeteri kadar forma şansı bulamayan Çek oyuncu, son olarak Beşiktaş derbisinde ilk 11'de forma giymiş ve eleştiri almıştı. Novak, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Karacabey Belediyespor ile oynanan maçta sahaya sürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.