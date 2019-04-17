Fenerbahçe'de özel buluşma

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-off turu ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı 76-43 yenerken, maçın ardından çok özel bir buluşma gerçekleşti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maç sonunda Başkan Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Mustafa Kemal Danabaş, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya, eski basketbolculardan Bogdan Bogdanovic ile Brezilyalı eski futbolcular Alex de Souza, Fabio Luciano, Mehmet Aurelio ve eski milli basketbolcu Mehmet Okur bir araya geldi.

Keyifli anlara sahne olan buluşmada, Başantrenör Zeljko Obradovic ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu galibiyetten ötürü tebrik edildi.