Fenerbahçe'de Pelkas, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe, Yunanistan'ın Paok ekibinden Dimitrios Pelkas'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Oyuncu akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Pelkas; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.