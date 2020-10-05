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Fenerbahçe'de Pelkas, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe’nin yeni transferi Dimitris Pelkas, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, sağlık kontrolünden geçti.


Fenerbahçe, Yunanistan'ın Paok ekibinden Dimitrios Pelkas'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Oyuncu akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.


Detaylı kan tetkikleri yapılan Pelkas; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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