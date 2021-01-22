İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'de Serdar ve Sinan takımdan ayrı çalıştı

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 11.30'da başladı. Sivasspor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maça sona erdi.


Dünkü maçta sakatlanan Tisserand'ın çekilen MR'ında Grade 2A yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. Öte yandan Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, kendilerine verilen bireysel program dahilinde çalıştı.


Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 23 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.