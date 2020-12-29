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Fenerbahçe'de Sosa, Novak, Thiam ve Perotti bireysel çalıştı

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde saat 15.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktaladı.


Jose Sosa sahada bireysel çalışmalara başlarken; Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti de çalışmalarını bireysel programlar dahilinde salonda sürdürdü.


Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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