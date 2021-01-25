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Fenerbahçe'de Szalai'nin lisansı çıktı

Fenerbahçe, yeni transferi Atilla Szalai’nin lisansını çıkardı.

Fenerbahçe, yeni transferi Atilla Szalai'nin lisansını çıkardı. Genç stoper, Teknik Direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde bu akşamki Kayserispor maçında forma giyebilecek.


Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, yen transfer Szalai'nin lisansını çıkardı. Kayserispor müsabakasının kadrosunda yer alması beklenen başarılı futbolcu, Teknik Direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda da maçta görev alabilecek.

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