Fenerbahçe'de talihsiz sakatlık

Fenerbahçe Beko'dan Afyon Belediyesi'ne kiralanan İsmail Karabilen'in sağ ayak bileğinde kırık oluştu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu olan ve 2020-21 sezonunda kiralık olarak ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyesi'nde forma giyen İsmail Karabilen, takım idmanında yaşadığı sakatlık sonucu sağ ayak bileğinde kırık oluştu. Karabilen bugün hastanede sakatlığı ile alakalı operasyon geçirecek.