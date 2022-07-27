Fenerbahçe'de tek değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.
Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Kiev'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Kiev ekibiyle oynanan maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.
Fenerbahçe, Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Teknik Direktör Jorge Jesus; Altay Bayındır, Osayi Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King ve Valencia 11'ini sahaya sürdü. Geçtiğimiz hafta Polonya'da oynanan maçta ilk 11 başlayan Serdar Aziz, bugünkü karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.