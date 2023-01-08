Fenerbahçe'de tek değişiklik

Sahasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de son maça göre 11'de tek değişik isim yer alırken, Pedro sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, Antalyaspor maçı 11'ine göre derbide 1 değişiklik yaptı. Son oynanan lig maçında Lincoln Henrique sahada yer alırken, bugün yedek soyundu. Brezilyalı oyuncunun yerine 3'lü savunma ile başlayan sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique şans buldu.

Luan Peres, 115 gün sonra kadroda

UEFA Avrupa Ligi grup maçında Rennes ile oynanan mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Luan Peres, geçtiğimiz haftalarda sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlamıştı. 28 yaşındaki oyuncu 115 gün sonra kadroya dahil oldu.

Portekizli teknik adam, Galatasaray derbisine şu 11'le başladı:

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Atilla Szalai, Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi.