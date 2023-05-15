İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 34.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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