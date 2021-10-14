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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Antrenmanda İrfan Can Kahveci kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.

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