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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ile Selahattin Baki de idmanı takip etti.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 13.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün özel uçakla Trabzon'a gidecek.

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