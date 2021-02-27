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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe’de yarın oynanacak Trabzonspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'de yarın oynanacak Trabzonspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreçleri devam eden Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Caner Erkin de kafilede yer almadı.


Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Tedavileri süren Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin yanında Caner Erkin de kafile bulunmuyor.


Fenerbahçe'nin, Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:



"Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Tisserand, Serdar, Szalai, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Mesut, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse"

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