Fenerbahçe'de Valbuena şoku

Fenerbahçe'de dün oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Valbuena'nın sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi. Fransız yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'den, dün Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan ve yerini 66. dakikada Frey'e bırakan Valbuena'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fransız yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.