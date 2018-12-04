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Fenerbahçe'de Valbuena şoku

Fenerbahçe’de dün oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Valbuena’nın sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi.

Fenerbahçe'de dün oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Valbuena'nın sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi. Fransız yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Fenerbahçe'den, dün Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan ve yerini 66. dakikada Frey'e bırakan Valbuena'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Fransız yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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