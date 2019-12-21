Fenerbah?e'de Vedat, Be?ikta?'ta Burak

S?per Lig'de oynanacak Fenerbah?e-Be?ikta? derbisi ?ncesinde iki tak?m?n golc?leri Vedat Muriqi ve Burak Y?lmaz ?n planda. Bu sezon sar?-lacivertlilerde Vedat Muriqi 9, siyah-beyazl?larda ise Burak Y?lmaz 5 kez gol sevinci ya?ad?.

S?per Lig'in 16. haftas?nda Fenerbah?e ile Be?ikta? aras?nda oynanacak olan derbi m?cadelesinde iki tak?m?n forvetleri ?n plana ??k?yor. Sar?-lacivertlilerin bu sezon ba??nda ?aykur Rizespor'dan kadrosuna katt??? Vedat Muriqi att??? gollerle tak?m?n?n galibiyetlerinde ?nemli rol oynarken, siyah-beyazl?lar?n tecr?beli forveti Burak Y?lmaz ise hem milli tak?m hem de tak?m?nda g?sterdi?i performansla g?z dolduruyor.

Vedat: 9 - Burak: 5

S?per Lig'de geride kalan 15 haftada Fenerbah?e'nin Kosoval? golc?s? Vedat Muriqi forma giydi?i 14 m?sabakada rakip fileleri 9 kez havaland?r?rken, 2 de asist yapma ba?ar?s? g?sterdi. Muriqi att??? 9 golle sar?-lacivertlilere 9 puan kazand?rd?. Be?ikta?'?n golc? futbolcusu Burak Y?lmaz, sezon ba??nda ya?ad??? sakatl?k sorunlar?ndan sonra d?nd??? tak?m?nda bu sezon 10 ma?ta 5 gol kaydetti ve 2 gole de katk?da bulundu.