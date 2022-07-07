İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için gittiği Avusturya’dan dönen Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için gittiği Avusturya'dan dönen Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.


Emre Mor, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş, antrenmanı tedavi programları eşliğinde tamamladılar.


Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.