Fenerbahçe'de Zenit maçı hazırlıkları sürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç ile devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile Zenit maçı hazırlıklarını tamamlayacak.