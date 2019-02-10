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Fenerbahçe'de Zenit maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Zenit ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç ile devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile Zenit maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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