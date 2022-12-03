İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe'den 'Altay Bayındır' açıklaması

Fenerbahçe, milli kalecisi Altay Bayındır’a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle enjeksiyon ve radyofrekans tedavisi uygulandığını açıkladı.

Fenerbahçe, milli kalecisi Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle enjeksiyon ve radyofrekans tedavisi uygulandığını açıkladı.


Milli kaleci Altay Bayındır'ın sağlık durumu hakkında Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım Kaptanımız Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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