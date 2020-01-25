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Fenerbahçe'den bu sezon ilk kez 4'te 4

Fenerbahçe, Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup ederek üst üste 4.

Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etmiş oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez böyle bir istatistiğe imza attı.


Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetiyle seriye bağladı. Süper Lig'de bu sezon en fazla üst üste 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından üst üste 4. galibiyetini almış oldu. Sarı-lacivertliler, 16. haftada Beşiktaş'ı 3-1 ile geçerken, 17. haftada Çaykur Rizespor'u 2-1 ve 18. haftada da Gaziantep'i 2-0 mağlup etmişti. Ligde 19. haftada oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu sezon ilk defa üst üste 4. galibiyetini almış oldu.

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