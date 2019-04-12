Fenerbahçe'den Can Bartu için saygı duruşu

Fenerbahçe, kulübün efsane isimlerinden olan Can Bartu'nun vefat etmesi sebebiyle, bu sabah yapılan antrenman öncesinde saygı duruşunda bulundu.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, dün akşam 83 yaşında hayatını kaybetti. Bartu'nun vefatının ardından Fenerbahçe ve kulüp personellerinin bugün yapılan idman öncesinde merhum için saygı duruşunda bulunduğu ve Can Bartu Tesisleri'nde bulunan Fenerbahçe bayrağının yarıya indirildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün hayatını kaybeden efsanemiz Can Bartu için Futbol A takımımız antrenman öncesinde saygı duruşunda bulundu.

Galatasaray maçının hazırlıklarını efsanemizin isminin verildiği Can Bartu Tesisleri'mizde sürdüren Fenerbahçemiz'de, antrenman öncesinde sahada birbirlerine kenetlenen teknik heyet, oyuncular ve personelimiz saygı duruşunda bulundu. Tesislerdeki Fenerbahçe bayrağı da yarıya indirildi."