Fenerbahçe'den destek pankartı: 'Ülkemizin başı sağ olsun'

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, Samandıra Can Bartu Tesislerimizde deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilimize destek olmak amacıyla bir pankart açtı. Teknik ve idari heyet ile futbolcularımızın sabah saatlerindeki antrenman öncesinde açtığı pankartta; 'Fenerbahçe Spor Kulübü; Ülkemizin başı sağ olsun' ifadesi yer aldı" denildi.