Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması: "Asılsız habelere itibar etmeyiniz"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun istifa ettiği haberlerini yalanladı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği haberlerini yalanladı.
Sarı-lacivetli ekipte Antalyaspor beraberliği sonrası Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ederek Samandıra'daki eşyalarını topladığı iddiaları göndeme gelmişti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, o iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Sipahioğlu, "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz" notuna yer verdi.