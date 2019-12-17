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Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Teknik Direktöi Ersun Yanal’ın doğum gününü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Teknik Direktöi Ersun Yanal'ın doğum gününü kutlayan bir mesaj yayımladı.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün 58 yaşına girdi. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından da tecrübeli çalıştırıcının doğum gününü kutlayan bir mesaj yayımlandı. Yanal'ın 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de kazandığı şampiyonluk kupasıyla paylaşılan mesajda, "Bugün Ersun Hocamızın doğum günü! Mutlu yıllar Ersun Yanal" başlığı kullanılırken, deneyimli çalıştırıcının, "En güzel günler henüz yaşamadıklarımızdır ve en güzel şampiyonluklar henüz kazanmadıklarımızdır" sözlerine yer verildi.

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