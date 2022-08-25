Fenerbahçe'den farklı galibiyet

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Austria Wien'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi ikinci maçında Austria Wien'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, gruplara katılmaya hak kazandı. Sarı-lacivertliler 12. dakikada İsmail Yüksek, 44 ve 70'te İrfan Can Kahveci, 79. dakikada ise Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle 4 kez rakip fileleri sarsarken, rakip takım Austria Wien'in tek golü ise 45+1. dakikada Marvin Martins'ten geldi.