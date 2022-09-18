Fenerbahçe'den farklı galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon ikinci farklı galibiyetine imza attı. Sarı-lacivertliler Diego Rossi, Gustavo Henrique, Crespo, Valencia ve İrfan Can Kahve'nin attığı gollerle rakibini 5-0 mağlup ederken, ligin 2. haftasında Kasımpaşa'yı ise deplasmanda 6-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe, aldığı bu galibiyetle ligde puanını 13'e yükseltti.